Liebe Leser,

Öl sprudelt nicht überall aus dem Boden. Selbst in Saudi-Arabien ist es gar nicht mehr so einfach, das "Schwarze Gold" zu fördern. Immer komplexere Verfahren müssen herhalten, um den Schmierstoff für die Weltwirtschaft zu akzeptablen Preisen ans Tageslicht zu holen. An dieser Stelle kommen Unternehmen wie Schoeller-Bleckmann ins Spiel.

Schoeller-Bleckmann Oilfield (SBO) ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Hochpräzisionsteile für Richtbohrtechnologie ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...