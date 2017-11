Seit 121 Jahren ist der Dow Jones Industrial Average der am meisten beachtete Börsenindex der Welt. Er ist der zweitälteste Index hinter dem Dow Transportation Index. Der Name stammt von seinem Gründer Charles Dow.



Der Index umfasst 30 multinationale Unternehmen, die meist eine Marktkapitalisierung von über 100 Milliarden US-Dollar haben. Damit soll der Dow den Investoren einen Eindruck vermitteln, wie gut oder schlecht die US-Wirtschaft läuft. Unternehmen, die keinen so großen Einfluss mehr haben, werden aus dem Index gestrichen und durch größere und wichtigere Unternehmen ersetzt. So soll der Index frisch und relevant bleiben.

Das ist der Haken beim Dow

Allerdings bin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...