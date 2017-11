Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. An seiner fundamental vorsichtigen Einschätzung ändere sich nichts, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das jüngste Zahlenwerk habe seine Sorgen noch verstärkt. Marktteilnehmer unterschätzten die Verschuldung und möglicherweise auch die Kapitalintensität des Industriegeschäfts, während sie die Gewinnqualität überschätzten. Der Experte reduzierte seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) und erhöhte seine Annahmen für Investitionen./ajx/bek Datum der Analyse: 24.11.2017

ISIN: DE0007500001