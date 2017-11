Der Deutsche Ifo-Geschäftsklimaindex sollte den Optimismus der vorläufigen PMI-Veröffentlichungen bestätigen PMIs zur US-Wirtschaft werden heute ebenfalls im Fokus der Anleger stehen Es ist "Black Friday" - Aktien könnten auf Verkaufsberichte reagieren

Zusammenfassung:Der Wirtschaftskalender ist am Freitag relativ ruhig, da wir nur zweitrangige Daten aus Europa und den USA erhalten. Darüber hinaus schließt wegen Thanksgiving am Donnerstag die Börse an der Wall Street früher als üblich - um 19.00 Uhr. Allerdings ist heute "Black Friday", daher könnten die heutigen Veröffentlichungen höhere Reaktionen an der Börse auslösen. 10:00 Uhr - Deutschland, Ifo-Geschäftsklimaindex für November: Die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes strahlten Optimismus aus und stützten den EUR sowie die meisten europäischen Aktienmärkte. Daher sollte der Ifo-Geschäftsklimaindex ...

