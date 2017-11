Kash Sirina ist Spezialist für den Bergbausektor bei der renommierten, weltweit operierenden Managementberatung QVARTZ. In dieser Eigenschaft erstellt er Zukunftsprognosen für die Branche. Eine spannende Entwicklung sieht der Experte aktuell in den zahlreichen neuen Start-up-Unternehmen, die Dienstleistungen und Produkte für den Bergbau entwickeln. Die Newcomer werden allerdings offenbar von den Bergbaugesellschaften selbst noch zu wenig zur Kenntnis genommen. Quelle:QVARTZ Bergbau-Start-ups boomen: Neue Unternehmen weltweit Start-up-Unternehmen mit Bezug zur Bergbaubranche befinden sich aktuell im Aufwind: Weltweit arbeiten annähernd 200 Gründer, die sich auf Dienstleistungen, Produkte oder anderweitige Lösungen für den Bergbau fokussieren. Der Trend setzt sich ungebrochen in weiteren Neugründungen fort. Dabei decken die jungen Unternehmen praktisch die ganze Bandbreite dessen ab, was an Bedarf oder Fragestellungen bei der Rohstoffförderung anfallen kann. Ein reizvolles Potential also, das zur Verfügung steht und auf das die Bergbauunternehmen zurückgreifen können und sollten. Die Vorteile liegen auf der Hand: Ein Montanbau-Unternehmen oder eine Mine könnte den innerbetrieblichen Fortschritt erheblich beschleunigen und dabei die Nachhaltigkeit verbessern, in dem es beispielsweise auf externe Digitalisierungs- und Umweltlösungen setzt. Genau solche Produkte haben die Start-ups zu bieten. Nicht zu unterschätzen ist außerdem der positive Impuls, den die Perspektive eines externen Partners auf ein Unternehmen auslösen kann - ein...

