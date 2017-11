Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Freitag im frühen Handel keine klare Richtung. Nach einer leicht festeren Eröffnung hat der Leitindex SMI nach einer halben Stunde die Avancen wieder preisgegeben. Insgesamt fehlen dem Markt weiterhin eindeutige Vorgaben. So waren die US-Märkte am Donnerstag wegen des "Thanksgiving"-Feiertags geschlossen. Die asiatischen Märkte zeigten sich in der Nacht auf Freitag leicht im Plus.

Konjunkturseitig dürfte die Publikation des deutschen Ifo-Geschäftsklima-Indexes etwas Impulse für die europäischen Börsen geben. Hierzulande zeigen die neusten Zahlen zur Produktion im sekundären Sektors für das dritte Quartal einen erneuten deutlichen Anstieg. Aus den USA stehen am Nachmittag zudem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor an.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert 09.30 Uhr unverändert bei 9'315,85 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) notiert mit 1'495,81 Zählern ebenfalls praktisch auf dem Vortagesschluss während der breite Swiss Performance Index (SPI) minime 0,01% auf 10'667,10 Punkte steigt. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 13 im Plus, sechs unverändert und elf im Minus.

Im Fokus stehen am Freitag die Titel des Chemiekonzerns Clariant (+0,1%), die am Morgen die Ausarbeitung einer aktualisierten Strategie nach der gescheiterten Fusion mit dem US-Rivalen Huntsman angekündigt hat. Bei einem Treffen mit dem Aktionär White Tale ...

