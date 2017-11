THYSSENKRUPP-Chef Heinrich Hiesinger will trotz besserer Ergebnisse die Stahlsparte 2018 in ein Joint Venture mit dem Konkurrenten TATA STEEL abschieben. Natürlich freue er sich über das derzeit positive Marktumfeld für die Schwerindustrie, sagte der Manager am Donnerstag bei der Bilanz-Pressekonferenz in Essen. Aber davon lassen wir uns nicht blenden. Die strukturellen Probleme der Branche in Europa seien ungelöst. Im Flachstahlbereich gebe es immer noch erhebliche Überkapazitäten. Gegen die Fusionspläne gingen zeitgleich die Stahlkocher des Konzerns auf die Straße.



Ausgerechnet das ungeliebte europäische Stahlgeschäft hatte THYSSENKRUPP im vergangenen Geschäftsjahr maßgeblich zu einem höheren operativen Gewinn verholfen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) des Konzerns kletterte 2016/17 (per Ende September) um ein knappes Drittel auf 1,9 Mrd. €. Die Stahlsparte verbesserte dank gestiegener Preise ihren operativen Gewinn um rund Dreiviertel auf über eine halbe Mrd. €. Mit seinem operativen Ergebnis übertraf der Konzern 2016/17 die Markterwartungen. Wegen hoher Abschreibungen beim Verkauf des Stahlwerks in Brasilien fuhr THYSSENKRUPP aber unter dem Strich einen Verlust von 649 Mio. € ein. Die Aktionäre sollen dennoch eine unveränderte Dividende von 15 Cent je Papier erhalten. Für 2017/18 stellte Hiesinger einen operativen Gewinn von 1,8 bis 2 Mrd. € in Aussicht und einen deutlich positiven Überschuss. Im fortgeführten Geschäft, ohne das verlustreiche Stahlgeschäft in Amerika, waren es zuletzt 1,7 Mrd. €. Die Zahlen sind besser als befürchtet ausgefallen, der Konzern sollte den Turn-around nun schaffen, womit die Aktie Rückenwind bekommt.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen TB-Daily.



