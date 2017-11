Die Börse hat den Investoren in den letzten neun Jahren solche Renditen gegeben, die viele in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen haben. In solchen Zeiten ist das Letzte, woran viele Anleger denken, welche Risiken ihr Portfolio aufweist. Doch wer nach der massiven Hausse Mitte der 2000er Jahre keine Maßnahmen zur Risikokontrolle ergriffen hatte, bedauerte es, als die Finanzkrise 2008 und Anfang 2009 den Investitionen einen vernichtenden Schlag versetzt hat.



Niemand erklärt einem, dass es sinnvoll ist, das gesamtes Aktienportfolio zu verkaufen, weil man fürchtet, dass eine Baisse kommen könnte. Es gibt einen viel einfacheren, weniger dramatischen Weg, um dein ...

