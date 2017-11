Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wien (pts006/24.11.2017/10:00) - Ing. Stefan Fischer ist seit Mitte Oktober 2017 Geschäftsführer und Chief Executive Officer (CEO) der ITSDONE Services GmbH. Von 2008 bis 2013 war er bereits in diversen Rollen, unter anderem als Sales Director aber auch als Senior Consultant für die ITSDONE Firmengruppe tätig. Zuletzt verantwortete Stefan Fischer die Rolle des Manager Sales bei Fortinet, wo er seine Expertise im Bereich Security Services eingebracht hat. In seiner neuen Rolle bei der ITSDONE Services GmbH legt Ing. Fischer ein besonderes Augenmerk auf den Ausbau der Aktivitäten im Bereich IT-Security bei ITSDONE. Über ITSDONE ITSDONE ist ein eigentümergeführter IT-Dienstleister mit umfangreichem und spezialisiertem Know-how - made in Austria. Das Unternehmen agiert global und unterstützt Kunden verschiedenster Branchen und Größen mit Managed Services, IT-Outsourcing im Bereich Infrastruktur-, Cloud-, Applications- sowie SAP Services, Business Prozess Management, Consulting und Hardware. Die ITSDONE Gruppe mit Sitz in Wien hat Niederlassungen in Österreich, der Slowakei und Rumänien und beschäftigt rund 223 Mitarbeiter. (Ende) Aussender: ITSDONE Holding GmbH Ansprechpartner: Jacqueline Windisch, M.A. Tel.: +43 1 7985012-0 E-Mail: jacqueline.windisch@itsdone.at Website: www.itsdone.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171124006

