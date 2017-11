Tätigkeit: Die Welinvest AG ist eine Beteiligungsgesellschaft mit einem Portfolio, das sich schwerpunktmässig aus Immobilien, Aktien und Edelmetallen zusammensetzt. Rund 70% der Aktiven sind in Immobilien, 15% in Wertschriften und 4% in Gold investiert, der Rest ist Liquidität.

Geschäftsjahr 2016/17: Die Welinvest blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2016/17 (Abschluss per Ende Juni) zurück. Das Jahresergebnis stieg zum zweiten Mal in Folge. Es betrug CHF 8.8 Mio nach CHF 5.7 Mio im Vorjahr. Das vergangene Geschäftsjahr wurde noch durch einen Gewinn von CHF 3.4 Mio aus einem Liegenschaftsverkauf positiv beeinflusst. Im Berichtsjahr wurden jedoch keine Liegenschaften veräussert. Der Betriebsertrag erhöhte sich um 27% auf CHF 16.28 Mio. Gleichzeitig reduzierte sich der Betriebsaufwand um 36%, was zu einem Betriebsergebnis von CHF 10.98 Mio führte. Der Erfolg aus dem Wertschriftenhandel hat gegenüber 2015/16 um CHF 1.8 Mio zugenommen und beträgt für das abgelaufene Geschäftsjahr CHF 2.8 Mio. Der Wertschriftenertrag beträgt ebenfalls CHF 2.8 Mio (+CHF 234'000). Positiv war zudem der Erfolg aus Finanzanlagen mit CHF 7.0 Mio. Auf Vorjahresniveau hielten ...

