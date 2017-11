Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen ist am Freitag erst einmal kein neuer Trend in Sicht. Dank guter Vorlagen aus Asien legte der DAX zunächst minimal zu, drehte dann aber wieder leicht ins Minus. Rückenwind kam dann aber vom deutschen Ifo-Index. Er ist von seinem Rekordniveau im Vormonat im November nochmals deutlich gestiegen. Der DAX klettert darauf um 0,2 Prozent auf 13.028 Punkte, der Euro-Stoxx-50 um 0,3 Prozent auf 3.582 Punkte. Am Anleihemarkt fallen die Kurse, die deutsche Zehnjahresrendite steigt im Umkehrschluss um 2 Basispunkte auf 0,37 Prozent.

Die deutschen Konjunkturdaten seien weiter im Höhenrausch und deutlich vom Markt unterschätzt worden, so Marktbeobachter. Dies hätten zuletzt bereits der unerwartete Anstieg des BIP im dritten Quartal und die deutlich besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerindizes gezeigt. Neue Impulse könnten am späten Nachmittag erste Daten von den so genannten Black-Friday-Verkäufen liefern.

Die gute deutsche Konjunktur treibe derzeit vor allem den Euro, heißt es. Er steigt auf 1,1870 Dollar von zuvor etwa 1,1850. "Die Vorgaben für den DAX sind zwar positiv, aber der Euro will nach oben", sagt Marktanalyst Thomas Bopp und weiter: "Das könnte den DAX deckeln". Eine stärkere Konjunktur schwäche über einen festeren Euro das Gewinnwachstum, warnen auch die Analysten der Societe Generale.

Mediaset mit Kurssprung - Thyssen mit Kaufempfehlungen fest

Für einen Kurssprung von fast 7 Prozent bei Mediaset sorgt ein Zeitungsbericht, wonach ein "Friedensvertrag" mit Telecom Italia und damit auch dem Großaktionär Vivendi geschlossen werden könnte. Demnach könnte das Vivendi-Fernsehgeschäft Canal Plus künftig Inhalte von Mediaset kaufen. Damit gäbe es eine Art Kompensation für einen möglichen Ausstieg von Vivendi bei Mediaset. Vivendi hält große Anteile sowohl an Mediaset wie auch an Telecom Italia, muss sich aber auf Anweisung der italienischen Regulierungsbehörde wegen Wettbewerbsbedenken für eine Beteiligung entscheiden.

Die europäischen Branchen-Indizes zeigen sich nur wenig bewegt. Den stärksten Ausschlag zeigt noch der Index der Bankenaktien mit einem Plus von 0,7 Prozent. Hier dürften anziehende Renditen am Anleihemarkt stützen, weil damit das traditionelle Kreditgeschäft rentabler wird.

Positiv gestimmt sind Marktteilnehmer für den Rohstoffsektor, dessen Branchenindex allerdings zunächst um 0,3 Prozent nachgibt. Als Kurstreiber könnte das jüngste Hoch bei den Eisenerzpreisen wirken; sie sind in China auf den höchsten Stand seit zwei Monaten gestiegen. Der Rohstoffsektor ist seit Sommer Top-Performer unter den Sektoren in Europa. Im Zuge der jüngsten Korrektur ließ er aber deutlich Federn.

Thyssen gewinnen 0,8 Prozent auf 22,97 Euro. Der Finanzinvestor Cevian hat die schwache Marge bei Thyssen kritisiert. "Neue Gründe dafür gibt es nicht, Cevian will damit einfach den Kurs treiben", sagt ein Analyst. Die genannten Kritikpunkte wie die schwache Marge seien zwar valide, allerdings auch seit Jahren bekannt. Daneben treiben Kaufempfehlungen nach der Bilanzvorlagen vom Donnerstag den Kurs. Merrill Lynch hat die Aktie auf die Kaufliste genommen, mit einem Kursziel von 30 Euro. Die Schweizerische Kreditanstalt sieht ein Ziel von 32 Euro.

Noch fester zeigen sich VW mit einem Plus von 1,3 Prozent. Damit machen sie die jüngsten Verluste zum Teil wieder wett. Ähnlich RWE, die um 1,3 Prozent steigen.

Im MDAX ziehen Osram nach einer Kaufempfehlung durch Baader Helvea um rund 1,8 Prozent an und Hugo Boss nach einer Empfehlung von Warburg um 1,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.576,63 0,13 4,56 8,69 Stoxx-50 3.171,71 0,01 0,16 5,35 DAX 13.008,15 0,00 -0,40 13,30 MDAX 26.662,99 -0,08 -20,94 20,16 TecDAX 2.574,53 0,04 1,14 42,10 SDAX 11.753,80 -0,19 -22,79 23,47 FTSE 7.402,26 -0,20 -14,98 3,63 CAC 5.387,04 0,14 7,50 10,79 Bund-Future 162,84 -0,22 1,71 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Do, 17:33 % YTD EUR/USD 1,1860 +0,09% 1,1849 1,1847 +12,8% EUR/JPY 132,11 -0,01% 132,13 131,74 +7,5% EUR/CHF 1,1635 -0,03% 1,1638 1,1632 +8,6% EUR/GBP 0,8900 -0,18% 0,8916 1,1232 +4,4% USD/JPY 111,41 -0,08% 111,50 111,20 -4,7% GBP/USD 1,3325 +0,26% 1,3291 1,3306 +8,0% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,62 58,02 +1,0% 0,60 +2,9% Brent/ICE 63,66 63,55 +0,2% 0,11 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.290,90 1.291,25 -0,0% -0,35 +12,1% Silber (Spot) 17,11 17,09 +0,1% +0,02 +7,5% Platin (Spot) 937,00 935,00 +0,2% +2,00 +3,7% Kupfer-Future 3,16 3,14 +0,8% +0,02 +25,2%

November 24, 2017

