Japanischer Yen ist etwas schwächer, während USDJPY eine wichtige Unterstützung testet BoJ reduziert Käufe von japanischen Staatsanleihen, japanischer PMI übertrifft Erwartungen NZ Dollar verliert ebenfalls an Wert, Grund hierfür sind vor allem schwächere Handelsdaten

Zusammenfassung:Der Handelstag in Asien war eher ernüchternd, da die wichtigsten Indizes nahezu unverändert blieben, mit Ausnahme des Hang Seng, der um 1,3% gestiegen ist. Wenn man einen Blick auf den Devisenmarkt wirft, ist festzustellen, dass der japanische Yen im frühen Handel im G10-Vergleich, mit einem Rückgang von 0,3% gegenüber dem US-Dollar am schlechtesten abschneidet. Dies könnte aufgrund zwei Faktoren ein bisschen sonderbar sein. Erstens stieg der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus Japan im November von 52,8 auf 53,8, was dem höchsten Wert seit März 2014 entspricht. Darüber hinaus gab es in einer Mehrheit ...

