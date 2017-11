Glencore Plc (WKN: A1JAGV), eines der weltweit größten Rohstoffunternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz, sieht aktuell für die zukünftige Preisentwicklung von Nickel die besten Bedingungen. Die Voraussetzungen seien so gut, wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr Glencores Experten rechnen für 2017 weltweit mit einem Nickel-Defizit von 170 000 Tonnen. Für 2018 erwartet man ein Defizit von 140 000 Tonnen. Andere Rohstoffunternehmen sind etwas weniger aggressiv in ihren Schätzungen, gehen aber auch von Defiziten aus. Owen Gibbs, Senior Händler bei Glencore sagte: "Der Markt wird zunehmend enger; vor allem wegen geringer Lagerbestände und steigenden Prämien für die physische Nickellieferung." Aktuell steht der Nickelpreis auf einem Wert von 11 625 pro Tonne. Dies ist immer noch knapp 30% unter dem Preis vor 3 Jahren....

