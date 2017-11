DAX - Dreieckskonsolidierung dominiert das Bild

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Mittag,

der DAX kann die positive Eröffnung von heute Morgen nicht halten und fällt zeitweise wieder unter die 13.000er Marke zurück. Der leicht besser als erwartet ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex gab den Bullen dann aber wieder neuen Rückenwind und der Index erholte sich wieder auf 13.030 Punkte.

Der Index konsolidiert nach dem Rücksetzer vom Mittwoch in der Nähe der Bewegungstiefs innerhalb einer symmetrischen Dreiecksformation. Wird diese Formation per Stundenschlusskurs verlassen dürfte dies aller Voraussicht nach Anschlussorders in die jeweilige Ausbruchsrichtung nach sich ziehen. Nach dem impulsiven Abverkauf vom Mittwoch ist eine Auflösung auf der Unterseite und ein Rücksetzer unter 12.850 Punkte das präferierte Szenario für die kommenden Handelstage. Erst oberhalb von 13.200 Punkten hellt sich das Chartbild wieder entscheidend auf. Ein Schönes Wochenende Allen Lesern!

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 09.11.2017 - 24.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 24.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

