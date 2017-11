Liebe Trader,

Übergeordnet steckt das Wertpapier der Deutschen Bank nach wie vor in einem langfristigen Abwärtstrend fest, im Bereich von 8,83 Euro fand die Aktie jedoch einen tragfähigen Boden vor und spielt nun eine dreiwellige Erholungsbewegung seit Oktober letzten Jahres ab. Aktuell wurde Phase zwei mit dem Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrendkanal seit den aktuellen Jahreshochs von 17,82 Euro aus Januar abgeschlossen, wodurch sich wieder mittelfristiges Kurspotenzial in einer zweiten Kaufwelle andeutet. Zuvor aber muss noch ein regelkonformer Pullback - meistens zurück auf das Ausbruchsniveau - erfolgen. Dieser deutet sich im Tageschart an und kann kurzfristig für den Aufbau von Long-Positionen herangezogen werden. Denn Käufer dürften nicht zu lange abwarten!

Long-Chance:

Seit einigen Tagen vollzieht die Aktie der Deutschen Bank einen kleinen Pullback in Richtung des Ausbruchsniveaus von grob 15,30 Euro, scheint sich aber bereits im Bereich von 15,80 Euro stabilisieren und zur Oberseite abdrehen zu wollen. Damit die Kursnotierungen einem aber nicht weglaufen, kann vorsorglich ein kleineres Long-Investment gestartet werden. Dabei muss das Stop-Niveau aber noch etwas weiter weg gesetzt werden, hierzu bietet sich das Niveau von knapp unter 15,00 Euro an. Bis dahin könnte das Papier der Deutschen Bank nämlich noch zurücksetzen. Egal wie tief es gehen sollte, übergeordnet sind durch den jüngsten Ausbruch Kursziele von 16,90 und darüber bei 17,82 Euro entstanden.

________________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Buy-Order: 16,44 Euro

Kursziel: 17,82 Euro

Stopp: < 14,90 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,54 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Monate

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Deutsche Bank AG, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 16,16 Euro; 10:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.