FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Osram haben am Freitag von einer frisch ausgesprochenen Kaufempfehlung der Baader Bank profitiert. Zudem stützten Interviews mit Konzernchef (CEO) Olaf Berlien die positive Grundstimmung. Die Papiere stiegen an im frühen Handel mit plus 1,37 Prozent auf 71,06 Euro an die MDax -Spitze und nähern sich damit wieder ihrem im Juni erreichten Rekordhoch bei 73,51 Euro. Analyst Günther Hollfelder sieht vor allem in der strategischen Überprüfung der verlustreichen Sparte Lighting Solutions & Systems (LSS) einen möglichen Kurstreiber für die Aktie des Lichtspezialisten.

Anlässlich der Eröffnung eines neuen Werkes für die Produktion von LED-Chips in Malaysia hatte sich CEO Berlien in Interviews über die dortigen Geschäftsaussichten geäußert. In der "Börsen-Zeitung" etwa hob er die "riesige Nachfrage nach Optohalbleitern" hervor, die "derzeit mit zweistelligen Raten wächst". Darüber hinaus betonte er im "Handelsblatt" zudem grundsätzliches Interesse an einem neuen Ankeraktionär./ck/oca

