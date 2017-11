Hamburg - Die Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition als neue deutsche Bundesregierung sind gescheitert, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Da die SPD einer Großen Koalition weiterhin eine Absage erteile und Angela Merkel keine Minderheitsregierung anstrebe, scheine alles auf Neuwahlen in Deutschland hinauszulaufen. Diese seien allerdings über eine gescheiterte Kanzlerwahl nur über Umwege zu erreichen. Die Phase der politischen Unsicherheit dürfte sich damit noch für eine längere Zeit hinziehen, die grundsätzliche Stabilität Deutschlands sei aber nicht infrage gestellt. Das sähen anscheinend auch die Rentenmärkte so, denn diese hätten kaum auf den Abbruch der Gespräche reagiert. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen sei leicht gesunken auf aktuell 0,36%, die Rendite der zweijährigen liege etwas höher bei -0,70%.

Den vollständigen Artikel lesen ...