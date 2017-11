London/Berlin/Wien/Zürich (ots) -



- Europas führendes Fintech gewinnt pro Tag zwischen 3.000 und 3.500 Neukunden - Revolut hat bereits mehr als 42 Millionen Transaktionen abgewickelt, das Transaktionsvolumen liegt aktuell bei über 5,7 Milliarden Euro - Kürzlich wurde eine europäische Banklizenz beantragt und der Aufbau eines eigenen Zahlungsabwicklers gestartet - Revolut expandiert 2018 nach Nordamerika, Asien, Australien und Neuseeland



Revolut, Europas führende Banking App, hat heute bekanntgegeben 1 Million Kunden in Europa gewonnen und seinen Nutzern bereits mehr als 135 Millionen Euro an unnötigen Bankgebühren erspart zu haben.



Das Fintech aus London gewinnt aktuell pro Tag zwischen 3.000 und 3.500 Neukunden, ein Zuwachs von mehr als 50% innerhalb der letzten drei Monate. Kunden haben bisher insgesamt 42 Millionen Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 5,7 Milliarden Euro über Revolut abgewickelt.



Mehr als die Hälfte der Kunden kommen dabei aus dem Heimmarkt Großbritannien, mehr als 150.000 Kunden aus Frankreich, 60.000 aus dem Baltikum sowie mehr als 50.000 Neukunden seit Marktstart vor einigen Wochen aus Deutschland und Österreich. In der Schweiz zählt Revolut derzeit bereits mehr als 30.000 Kunden. Innerhalb der DACH-Region verzeichnet Revolut derzeit ein wöchentliches Wachstum von mehr als 6% im Vergleich zur jeweiligen Vorwoche. Revolut hat auch bekanntgegeben, dass mehr als 42 Prozent der Kunden zwischen 25-35 Jahre jung sind. Ein klares Zeichen dass traditionelle Banken den Bedürfnissen junger, digitaler Generationen nicht gerecht werden.



Dieser heute erreichte Meilenstein unterstreicht den beachtlichen Erfolg von Revolut, insbesondere weil viele Kritiker aus der Bankenbranche Fintech immer noch als bald platzende Blase bezeichnen. Jedoch leiden gerade viele traditionellen Player unter veralteten IT-Systemen und können deshalb kein innovatives, agiles sowie revolutionäres Angebot für ihre Kunden schaffen.



Beeindruckend ist insbesondere der Umstand, dass Revolut seinen Kunden bereits mehr als 135 Millionen Euro an Wechselgebühren erspart hat, vorwiegend bei Kartenzahlungen im Ausland, dem internationalen Geldtransfer sowie beim Bargeldbezug an Automaten weltweit.



Erst kürzlich hat Revolut bekanntgegeben eine Banklizenz beantragt zu haben. Die Aufnahme des Bankbetriebes wird für das erste Halbjahr 2018 erwartet. Damit wird das Unternehmen auch Kredit- und Sparprodukte in ganz Europa anbieten. Zudem plant Revolut nach Nordamerika zu expandieren, ebenso nach Australien, Neuseeland, Asien und den Mittleren Osten.



Claudio Wilhelmer, Revolut Country Manager DACH sagte:



"Unser Wachstum ist außergewöhnlich, dennoch haben wir noch einen langen Weg vor uns. Um unser Tempo weiter aufrechtzuerhalten und die Markenpräsenz weiter zu steigern haben wir lokale Teams quer über Europa aufgestellt. Wir werden schon bald neue Märkte öffnen, darunter die Vereinigten Staaten, Singapur, Hong Kong, Australien und Neuseeland."



"Das schnelle Wachstum unseres Transaktionsvolumens ist beeindruckend und zeigt, dass viele Kunden Revolut als ihr primäres Bankkonto nutzen und täglich verwenden. Gleichzeitig zeigen uns auch die Geldsummen die uns unsere Kunden anvertrauen, dass wir für sie eine echte Alternative zu traditionellen Banken und deren hohen Gebühren sind."



Martin Mignot, Partner bei Index Ventures sagte:



"Traditionelle Banken geben Unmengen an Geld, teilweise hunderte von Euros aus um Neukunden zu gewinnen. Revolut hat es über organisches Wachstum geschafft eine Millionen Kunden zu erreichen. Das Wachstum von Revolut reflektiert die Fähigkeit des gesamten Teams ein Produkt zu schaffen welches Menschen jeden Tag verwenden wollen, weil es einfach, schnell und kostenlos ist."



"Das breite und innovative Angebot, beispielsweise eine Mobiltelefonversicherung, Kredite in Echtzeit, eigene Kontonummern, Premium- oder auch Geschäftskonten haben das Wachstum stark beschleunigt. Neue Produkterweiterungen wie Kryptowährungen, Apple Pay, Android Pay, eine Reiseversicherung sowie ein Investmentprodukt werden aufgrund der hohen Kundennachfrage bald folgen."



Über Revolut:



Revolut ist Europas führende digitale Banking App und ermöglicht es Kunden in weniger als 3 Minuten ein kostenloses Girokonto zu eröffnen und dieses komplett per App zu verwalten. Kunden können mit Revolut international gebührenfrei Geld transferieren, mehr als 25 Währungen zum echten Wechselkurs halten sowie weltweit kostenfrei in 120 Währungen mittels der kontaktlosen Revolut Mastercard bezahlen sowie Bargeld abheben. Rund um dieses Kernprodukt erweitert das Unternehmen stetig sein Angebot an Finanzdienstleistungen.



Revolut wurde 2015 von den ehemaligen Bankern Nikolay Storonsky und Vlad Yetsenko gegründet. Bisher hat das Unternehmen aus London insgesamt mehr als 88 Millionen US-Dollar von einigen der weltweit erfolgreichsten Investoren wie Index Ventures, Balderton Capital und Ribbit Capital eingesammelt. Revolut ist derzeit in 42 europäischen Ländern verfügbar, beschäftigt mittlerweile über 260 Mitarbeiter und hat bereits mehr als 1 Million Kunden gewonnen.



