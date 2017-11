BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 23-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 23/11/2017 IE00B88D2999 22767 GBP 5002191.257 219.7123581 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 23/11/2017 IE00B7VB3908 402891 GBP 6499253.514 16.13154306 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 23/11/2017 IE00B7SD4R47 150027 EUR 34551625.36 230.3027146 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 23/11/2017 IE00B8JF9153 2404419 EUR 17131279.8 7.1249145 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 23/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 9042458.615 279.303741 Daily ETP



Boost ShortDAX 23/11/2017 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6968102.499 6.3084928 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 22/11/2017 IE00B7Y34M31 19964 USD 10992494.97 550.6158569 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 22/11/2017 IE00B8K7KM88 7600940 USD 54413374.4 7.1587691 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 22/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9459687.796 1010.974436 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 22/11/2017 IE00B8VZVH32 7067097 USD 22487955.65 3.1820641 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 22/11/2017 IE00B7ZQC614 153797567 USD 148108518.1 0.9630095 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 22/11/2017 IE00B7SX5Y86 962653 USD 48100366.76 49.9664643 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 22/11/2017 IE00B8HGT870 679848 USD 16158777.65 23.7682212 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 22/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4073913.198 105.8846835 Daily ETP



Boost Copper 3x 22/11/2017 IE00B8JVMZ80 88513 USD 2262484.573 25.5610427 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 22/11/2017 IE00B8KD3F05 54997 USD 3119897.71 56.7285072 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 22/11/2017 IE00B8VC8061 191290576 USD 48287365.33 0.2524294 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 22/11/2017 IE00B76BRD76 388782 USD 14886833.17 38.2909527 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 22/11/2017 IE00B7XD2195 4741197 USD 17343825.85 3.6581112 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 22/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1588182.988 95.0154345 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2279625.975 40.57718004 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 23/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2467336.346 66.02982167 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 23/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 417719.3615 159.0100348 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 23/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20765064.3 53.32647904 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 23/11/2017 IE00B94QKJ52 8686 GBP 1879244.802 216.3533045 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 22/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 254127690.9 4934.518271 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 22/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 164202134.6 20172.25241 Daily ETP



Boost Palladium 22/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 893536.1719 48.078352 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 22/11/2017 IE00B94QLN63 6471 USD 932419.0311 144.0919535 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 22/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 676754.8987 139.1640754 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 22/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 228654.409 4.0866903 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 22/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 360331.6387 69.2945459 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 22/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 637527.6152 86.2222904 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 22/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 504743.8293 84.7312119 Daily ETP



Boost Silver 2x 22/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 179057.1141 59.3887609 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 22/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 678150.9269 46.3281136 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/11/2017 IE00B873CW36 5280195 EUR 51015662.14 9.6617004 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 23/11/2017 IE00B8NB3063 410078 EUR 38295956.52 93.3870057 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1714785.627 134.1772791 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 23/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13649393.52 48.5741813 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 979649.407 134.1985489 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 23/11/2017 IE00BKS8QN04 1328259 EUR 74082834.56 55.7743893 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115770.2123 141.0112208 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 23/11/2017 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8042437.131 50.13863202 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 22/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 266954.9028 106.7819611 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 22/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10382036.06 78.5262653 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/11/2017 IE00BLS09N40 597866 EUR 21941625.34 36.6999049 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 23/11/2017 IE00BLS09P63 311820 EUR 5498613.362 17.6339342 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/11/2017 IE00BLNMQS92 36341 EUR 3691337.282 101.5750057 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/11/2017 IE00BLNMQT00 57136 EUR 2473252.654 43.2871159 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 22/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3162877.604 17.9905215 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 22/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1008864.282 91.077393 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 22/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 1002277.118 34.1084607 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 22/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 476337.9314 55.6469546 Short Daily ETP



Boost Brent 23/11/2017 IE00BVFZGD11 364613 USD 7510010.967 20.5972112 Oil ETC



Boost Gold 22/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2929924.191 26.4271403 ETC



Boost Natural Gas 22/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 958955.5016 21.9184819 ETC



Boost BTP 10Y 5x 23/11/2017 IE00BYNXNS22 173650 EUR 7310503.662 42.0990709 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 23/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2879569.123 48.253387 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 22/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1506617.44 78.2495814 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 23/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 536616.0741 72.5647159 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 23/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1587061.856 93.5657267 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/11/2017 IE00BYTYHS72 149399 USD 6367360.804 42.6198355 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 23/11/2017 IE00BYTYHR65 336057 USD 5764566.654 17.1535384 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 22/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 6432947.916 262.1199542 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 22/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 255732.5584 23.2484144 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 22/11/2017 IE00BYTYHQ58 32216784 USD 6415102.68 0.199123 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 23/11/2017 IE00BYMB4Q22 84634 EUR 12739394.38 150.5233639 ETP



