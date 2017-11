Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat für das Gipfeltreffen der "Östlichen Partnerschaft" am Freitag in Brüssel auch Gespräche mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko über den Ukraine-Konflikt angekündigt. "Ich werde insbesondere auch mit dem Präsidenten Poroschenko natürlich über den Ukraine-Konflikt mit Russland sprechen und schauen, dass wir in diesem ja doch sehr schwierigen Konflikt auch vielleicht kleine Fortschritte machen können", sagte Merkel bei ihrem Eintreffen zu der Veranstaltung.

Bei dem Gipfel kommen die Staaten der Europäischen Union (EU) mit den sechs östlichen Partnerländern Ukraine, Belarus, Moldau, Georgien, Armenien und Aserbaidschan zusammen. Dabei geht es vor allem um einen politischen Dialog, aber auch um praktische Zusammenarbeit mit den Nachbarstaaten im Osten. "In all diesen Ländern ist klar, dass die Beziehungen zu Russland auch eine zentrale Rolle spielen", betonte Merkel. Sie freue sich deshalb, mehr über die "innere Situation in diesen Ländern" zu erfahren.

