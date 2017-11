Die Beleuchtungsstärke wird in Lux gemessen und ist so gut vergleichbar. Ein wolkenloser Sommertag etwa besitzt eine Lichtstärke von 100.000 Lux, ein trüber Novembertag kommt mittags auf 6.000 Lux und eine brennende Kerze aus einem Meter Entfernung liefert ein Lux. In dieser Jahreszeit muss somit wieder vermehrt auf künstliche Beleuchtung gesetzt werden. Dafür sind laut BG ETEM erforderliche Mindestwerte in der ASR A3.4 festgeschrieben. So gelte etwa für Büro- und Schreibarbeiten eine Untergrenze von 500 Lux. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...