Nehmen die Treibhausgasemissionen nicht ab, wird die globale Erwärmung in den nächsten 30 Jahren weiter zunehmen. Dabei kann eine effizientere Nutzung der Energie bereits 40 % der Emissionsreduzie-rung liefern. Das ist erforderlich, um den Planeten auf Kurs des 2-°C-Ziels zu halten. Dieses sieht vor, dass sich die Erde nicht um mehr als 2 °C gegenüber dem Beginn der Industrialisierung erwärmt. Weitere 35 % Emissionen lassen sich reduzieren, wenn erneuerbare Energien in Energiesysteme integriert werden. Danfoss wurde auf der Konferenz durch Anton Koller, Divisionspräsident für District Energy, vertreten. Als einer der Hauptreferenten sprach Koller darüber, wie Fernwärme-Infrastrukturen mit drei kostengünstigen Wegen einen erheblichen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen leisten können. Dazu muss der Energieverbrauch in Gebäuden, beim Betrieb von Elektromotoren und dem Verbinden von intelligenten Energiesystemen mit Fernwärme/-kälte reduziert werden. Besonders entscheidend ist dies in Städten - dort muss der Kampf um eine nachhaltige Entwicklung gewonnen werden. Städte machen schließlich 60 bis 80 % des weltweiten Energieverbrauchs und 75 % der CO2-Emissionen ...

