Baierbrunn (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Was tun gegen Spritz-Alzheimer? Darf man Selbsthilfegruppen hassen? Und wie frisiert man die Werte im Blutzucker-Tagebuch?



Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Hamburger Journalist und Typ-1-Diabetiker Stephan Seiler seit mehr als acht Jahren als Kolumnist für den "Diabetes Ratgeber", mit rund drei Millionen Lesern Deutschlands meistgelesene Zeitschrift speziell für Diabetiker. Monat für Monat erreichen die Redaktion seitdem begeisterte Zuschriften von Leserinnen und Lesern, denen Stephan Seiler mit seinem offenen, humorvollen Umgang mit der Erkrankung aus dem Herzen spricht.



Für das nun erschienene Buch in handlichem Kleinformat hat die Redaktion ihre 35 Lieblingskolumnen zusammengestellt, die Künstlerin Claudia Lieb hat die Geschichten eigens illustriert. Das 145-seitige Hardcover (9,90 Euro, ISBN: 978-3-927216-48-8 / PZN: 13781654) ist bestellbar über Apotheken, den Buchhandel oder direkt bei der Herold Fulfillment GmbH (Tel.: 089/61 38 71-11, E-Mail: bestellung@herold-va.de).



OTS: Wort & Bild Verlag - Diabetes Ratgeber newsroom: http://www.presseportal.de/nr/52279 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_52279.rss2



Pressekontakt: Katharina Neff-Neudert Tel. 089 / 744 33 360 Fax 089 / 744 33 459 E-Mail: presse@wortundbildverlag.de www.wortundbildverlag.de