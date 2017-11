Das Rennen um die Infrastruktur der Zukunft für Autos ist gestartet >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » DAX klammert sich an die 13.000 - Euro... » Aktienmärkte heute: Hinfallen,... Der Aktionär Das Rennen um die Infrastruktur der Zukunft für Autos ist gestartet. Neben den heimischen Autobauern gehen auch Großkonzerne wie die DeutscheTelekom und Siemens mit an den Start. Ziel: ein flächendeckendes Ladenetz für E-Autos. Das Rennen um die Infrastruktur der Zukunft für Autos ist gestartet. Neben den heimischen Autobauern gehen auch Großkonzerne wie die Deutsche Telekom und Siemens mit an den Start. Ziel: ein flächendeckendes ... >> Mehr dazu und ev. original Bilder...

Den vollständigen Artikel lesen ...