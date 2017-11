FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 1030 (1000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES OPHIR ENERGY TO 'OUTPERF.' ('NEUTRAL') - TARGET 80 (85) P. - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 300 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CENTRICA TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 149 (163) PENCE - GOLDMAN RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (190) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS XAAR PRICE TARGET TO 500 (560) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS XAAR PRICE TARGET TO 500 (560) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 305 (275) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 305 (275) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS MOTHERCARE PRICE TARGET TO 82 (110) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES MITCHELLS & BUTLERS PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CAPITAL CUTS MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 235 (240) PENCE - OUTPERF. - RBC CAPITAL RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1450 (1300) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 111 (126) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1545 (1465) PENCE - 'BUY'



