Die Versicherungsgruppe die Bayerische modernisiert ihre Systeme zur Verwaltung von Sachversicherungsverträgen (SHUK) und setzt künftig auf einen Cloud-Dienst und damit auf rein digitale Prozesse. Als strategische Lösung kommt die auf modernster Architektur basierende Versicherungsplattform "V'ger Enterprise" der Novum GmbH in unterschiedlichen Ausprägungen zum Einsatz.



"Wir werden die vollständige Digitalisierung unserer Prozesse und schnellere Time-to- Market-Zeiten gerade für weitere innovative Produktideen erreichen. Durch den Erwerb der Novum Cloud-Technologie erhalten wir das geeignete Werkzeug für unsere progressive Wachstumsstrategie bei gleichzeitiger Kostenreduktion. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass Novum für uns der richtige Partner ist", sagt Thomas Heigl, für IT und Prozesse zuständiges Vorstandsmitglied der Versicherungsgruppe die Bayerische. Für das Gesamtprojekt ist ein Zeitraum von 36 Monaten vorgesehen.



Das Gesamtpaket umfasst Software für das Bestands-, Produkt- und Schadenmanagement zur Verwaltung des privaten wie gewerblichen Sachversicherungsgeschäfts sowie der Krankenzusatzversicherung. Die Cloud-Lösung "V'ger Sky" rundet das Paket ab. Der Betrieb der neuen Verwaltungssysteme wird durch die Bayerische unter eigener Verantwortung im bestehenden Rechenzentrum erfolgen.



Somit stellt die Versicherungsplattform für die Bayerische eine umfangreiche Verwaltungslösung dar. Der Cloud-Dienst enthält unter anderem Partner, Provision und In- und Exkasso für klassische und innovative Lebensversicherungslösungen.



"Wir treffen bei der Bayerischen auf ein innovatives, dynamisches Umfeld bei gleichzeitig gewachsenen Strukturen. Wir freuen uns auf die Herausforderung und sind uns sehr sicher in dieser besonderen Partnerschaft unsere Stärken voll ausspielen zu können", so Michael Kraus, CEO der Novum Gruppe.



ÜBER DIE BAYERISCHE:



Die Versicherungsgruppe die Bayerische wurde 1858 gegründet und besteht aus den Gesellschaften Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Konzernmutter), Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG und der Sachgesellschaft Bayerische Beamten Versicherung AG. Die gesamten Beitragseinnahmen der Gruppe betragen mehr als 460 Millionen Euro. Die Gruppe steigert ihr Eigenkapital kontinuierlich und liegt dabei weit über dem Branchenschnitt. Es werden Kapitalanlagen von über 4,5 Milliarden Euro verwaltet. Mehr als 6.000 persönliche Berater stehen den Kunden der Bayerischen bundesweit zur Verfügung. Die Ratingagentur Assekurata hat der Neuen Bayerischen Leben jüngst erneut die Qualitätsnote A+ ("sehr gut") verliehen.



ÜBER NOVUM:



Die Novum GmbH wurde 1993 gegründet und verfügt über eine fast 25-jährige Erfahrung in der Entwicklung und Implementierung von versicherungstechnischen Kernanwendungen in einer Vielzahl von Versicherungs- und Finanzsparten. Die Novum Gruppe gehört zu den innovativen Softwareanbietern und wurde für ihren V'ger Sky Cloud-Service 2016 mit dem Digital Leader Award in der Kategorie Invent Markets ausgezeichnet. Die Gruppe mit Hauptsitz in Nürnberg und Unternehmen in Köln, Salzburg, Wien, Maribor und Zürich beschäftigt über 150 Mitarbeiter.



