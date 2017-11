Zürich - Im laufenden Jahr wird das Bauvolumen im Euroconstruct-Gebiet voraussichtlich um 3,5% zunehmen. Diese Entwicklung ist aus zweierlei Gründen bemerkenswert. Erstens konnten die Baumassnahmen in Europa letztmals 2006, also kurz vor dem Ausbruch der Finanzkrise, stärker ausgeweitet werden. Zweitens nimmt die Baunachfrage 2017 in allen 19 Mitgliedsländern zu. Dieses länderübergreifende Wachstum stellt eine Premiere im wiedervereinten Europa dar. Auch für das Jahr 2018 sind die Aussichten positiv.

Die europäische Bauwirtschaft befindet sich nunmehr seit 2014 auf Wachstumskurs. So haben die Bauleistungen in den vier Jahren 2014 bis 2017 um insgesamt 9% zugenommen. Bis 2020 ist für die 19 Mitgliedsländer mit einem weiteren Anstieg von 6% zu rechnen. Im Wohnungsbau sowie im übrigen Hochbau werden sich die Zuwachsraten zukünftig deutlich abschwächen, während der Tiefbau mittelfristig die Rolle des Markttreibers übernehmen dürfte. Letzterer wird in den Jahren 2018 und 2019 um jeweils mehr als 4% zulegen - auch das gab es noch nie. Gleichzeitig wird der Neubausektor in den kommenden Jahren spürbar an Bedeutung einbüssen. Im Jahr 2020 dürfte der Umbau und Renovationsarbeiten dann erstmals seit 2014 wieder stärker zunehmen als der Neubau.

Die positive Entwicklung der Baunachfrage ist zum einen auf das robuste Wirtschaftswachstum und den damit zusammenhängenden positiven Folgen für Haushaltseinkommen, Unternehmensgewinne und öffentlicher ...

