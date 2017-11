Stadtlohn - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) notierte gestern morgen im Bereich der 2.598/2.594 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de". Der Index habe gestern zunächst bis an die 2.590 Punkte zurückgesetzt, um von hier aus dann erneut zu steigen. Im Zuge dessen sei es wieder an die 2.600 Punkte gegangen, die knapp verfehlt worden seien.

