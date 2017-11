Das neue Rekordtief bei den Analysten-Kurszielen, am Montag mit fünf Euro von Goldman Sachs ausgerufen, erschreckte die Marktteilnehmer offenbar nicht mehr allzu sehr. Man hat sich daran gewöhnt, dass manche Analysten Trends verlängern … und man weiß, dass das keineswegs zwingend die Zukunft der Aktie vorzeichnet. Und so hatte Nordex (ISIN: DE000A0D6554) schon bald darauf, am Mittwoch, einen äußerst starken Tag, der den Kurs aus dem kurzfristigen Abwärtstrend hinaustrug - und nahe an die 20-Tage-Linie.

Wir hatten diese Linie am Mittwoch als kurzfristig entscheidende Hürde gesehen - das scheint sich derzeit zu bestätigen. Denn kaum kam der Kurs diesem gleitenden Durchschnitt nahe, kam erneut Abgabedruck auf. ...

