Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Scheitern der Sondierungsgespräche für eine Jamaika-Koalition ist das Risiko des Stillstands nach Auffassung des Ökonomen Marcel Fratzscher "enorm groß". Gerade jetzt, in "wirtschaftlich goldenen Zeiten", sei es wichtig, den Grundstein zu legen für die künftige Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) auf der Handelsblatt-Tagung European Banking Regulation. Deshalb brauche das Land eine handlungsfähige Regierung.

Das Problem ausbleibender Reformen hin zu mehr Wettbewerbsfähigkeit, die "Paralyse", ist aus seiner Sicht eines der größten Risiken für Deutschland und Europa. "Das Scheitern der Sondierungsgespräche hat das sehr schön gezeigt", sagte Fratzscher. Es sei immer um "rote Linien" gegangen und um die Frage, wie viel Geld in den nächsten vier Jahren zur Verfügung steht, was verteilt werden könne. Es sei aber nicht um die Frage gegangen: "Was wollen wir in den nächsten vier Jahren erreichen?".

Eine handlungsfähige Regierung sei auch für Europa wichtig. Hier gebe es gerade ein "Window of Opportunity" für Reformen, was sich irgendwann im kommenden Jahr wieder schließen werde.

November 24, 2017 05:04 ET (10:04 GMT)

