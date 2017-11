FRANKFURT (Dow Jones)--Der Deutschen Bundesbank umfasst ein EU-Entwurf zu vereinfachten Melderegeln für kleine Banken zu viele Institute. Laut Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret würden damit die Erleichterungen bei Berichts- und Offenlegungspflichten für 90 Prozent der Banken und Sparkassen greifen. "Das ginge schon ziemlich weit", sagte Dombret im Interview mit der Börsenzeitung.

Der Entwurf des deutschen EU-Abgeordneten Peter Simon (SPD) sieht vor, dass Geldhäuser hierzulande bis zu einer Bilanzsumme von 4,8 Milliarden Euro unter die simplere Regulierung fielen. Eine Reduzierung der Kapitalanforderungen ist damit nicht verbunden. Die Bundesbank bevorzugt hingegen einen Schwellenwert von 3 Milliarden Euro, womit hierzulande 84 Prozent der Institute nur noch vereinfachte Anforderungen erfüllen müssten. Kleinere Banken stöhnen über die derzeit gültigen Bestimmungen, die ihnen einen hohen Verwaltungsaufwand bescheren.

Generell ist die Bundesbank zufrieden mit Simons Vorschlägen. "Auch wenn Herr Simon sein Konzept nicht 'Small Banking Box' nennt, so greift er doch viele Punkte aus unserem Konzept für die kleinen Banken auf", meinte Dombret. Er unterstützte auch ausdrücklich die Idee, die Vorschriften für die langfristige Liquiditätsnote zu entschlacken. Der Währungshüter warnte aber davor, zu große Hoffnungen mit dem Vorstoß zu verknüpfen. "Weitergehende Erleichterungen für kleine Institute zu erreichen, ist kein leichtes Unterfangen."

In vielen EU-Ländern kennt der Finanzsektor bei weitem nicht so viele Banken wie hierzulande. Die deutschen Bankenverbände lobten hingegen den Entwurf. Er sei ein "ermutigendes Zeichen, dass die europäische Politik die dringend notwendige Entlastung kleiner Banken endlich ernst nimmt", teilte der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken mit. Der Entwurf gehe in die richtige Richtung, hieß es beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2017 05:10 ET (10:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.