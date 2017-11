Wien - Vom (institutionellen) EUR-Primärmarkt mit Österreichbezug gibt es nach längerer Pause wieder eine Emission zu vermelden, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So habe die Austria Technologie & Systemtechnik AG (AT&S, kein Rating) eine EUR 175 Mio. umfassende Hybridanleihe begeben. Aufgrund der hohen Nachfrage sei das angepeilte Emissionsvolumen von zumindest einem hohen zweistelligen Millionenbetrag deutlich übertroffen worden. Die tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit sei mit einer Mindeststückelung von EUR 100.000 und einem Kupon von 4,75% bei Par letzten Freitag begeben worden. Die erste Rückzahlungsmöglichkeit durch den Emittenten sei nach fünf Jahren. Der Emissionserlös solle das weitere strategische Investitionsprogramm als Basis für langfristig profitables Wachstum unterstützen, so AT&S in der dazugehörigen Pressemitteilung.

