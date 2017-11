Hamburg - Unsere Benchmark für den Markt für Unternehmensanleihen steht sprichwörtlich still, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die Kreditspreads gemessen am iBoxx Corporates EUR hätten sich zur zurückliegenden Berichtswoche nur unwesentlich verändert. Der gegenwärtige Indexstand von 38,4 Bp entspreche fast genau dem Spreadniveau aus der vergangenen Woche (38,2 Bp). Auch ohne die Unternehmen des Finanzsektors sei im iBoxx Corporates wenig Bewegung zu beobachten gewesen (35,5 Bp vs. 34,7 Bp eine Woche zuvor). Die Analysten der HSH Nordbank AG schreiben die stabile Spreadentwicklung der zurückliegenden Tage maßgeblich der unverändert positiven makroökonomischen Stimmung zu, welche Anleiheinvestoren offenbar zu wenigen Anpassungen ihrer Portfolien veranlasste.

