München - Für Vontobel ist die Aktie von Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Der globale Konzern, der 1847 von Werner von Siemens und Georg Halske in Berlin gegründet worden sei, beschäftige weltweit brutto rund 350.000 Menschen. Allein 190.000 davon würden in Deutschland arbeiten und seien in 250 Geschäftsfeldern tätig, gegliedert in 16 "Bereiche".

Den vollständigen Artikel lesen ...