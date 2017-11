Köln - Es ist das Pendant zum Black Friday, dem wichtigsten Einkaufstag in den USA: Der Cyber Monday, so Jeremy Gleeson, Portfoliomanager des AXA Framlington Digital Economy-Fonds (ISIN LU1684369710/ WKN A2DYM8).Eingeführt vom Einzelhandel, solle er die Zahlen der Online-Einkäufe in die Höhe treiben. Und der Plan scheine aufzugehen: Mit einem verkauften Warenwert von 3,45 Milliarden US-Dollar sei der Cyber Monday 2016 der umsatzstärkste Tag in der Geschichte des amerikanischen Onlinehandels gewesen. In diesem Jahr würden sogar noch höhere Einnahmen erwartet - zu Recht, glaube auch Gleeson: "Durch den raschen technischen Fortschritt sind Onlinekäufe für Verbraucher wesentlich attraktiver geworden." Der Onlinehandel entwickle sich dementsprechend zu einem immer wichtigeren Wirtschaftsfaktor und böte attraktive Chancen für Anleger. "Mit gerade einmal 9 Prozent am globalen Einzelhandelsumsatz steht der Onlinehandel noch am Beginn seines Wachstums. Wir erwarten, dass er in den nächsten fünf Jahren um durchschnittlich 14 Prozent wachsen wird", so Gleeson.

