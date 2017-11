München - Einerseits haben täglich neue Entwicklungen bei der Suche nach einer tragfähigen Regierungskonstellation in Berlin die politische Unsicherheit in Deutschland erhöht. Andererseits wird so die Hoffnung aufrechterhalten, dass Neuwahlen und damit eine länger anhaltende Unsicherheit vermieden werden können, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.

Den vollständigen Artikel lesen ...