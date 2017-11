Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Dienstag, 28.11.2017 - Studierende (Schnellmeldung), Wintersemester 2017/2018 - Index der Außenhandelspreise, Oktober 2017 Zahl der Woche (11 Uhr): - Motive für Teilzeittätigkeit bei Vätern, Jahr 2016



Mittwoch, 29.11.2017 - Empfängerinnen und Empfänger sozialer Mindestsicherungsleistungen, Jahr 2016 - Internetnutzung in Deutschland (IKT), Jahr 2017 - Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2017, im Laufe des Tages



Donnerstag, 30.11.2017 - Vierteljährlicher Tarifindex, 3. Quartal 2017 - Grenzpreis für Gas, Jahr 2016 - Einzelhandelsumsatz, Oktober 2017 - Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquoten), Oktober 2017



Freitag, 01.12.2017 - Zum Welt-Aids-Tag: Kosten durch HIV-Erkrankungen, Jahr 2015



