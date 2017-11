Bonn - Die Unsicherheit hinsichtlich der Regierungsbildung in Deutschland spielt am deutschen Rentenmarkt weiterhin so gut wie keine Rolle, so die Analysten von Postbank Research.Da aufgrund von Thanksgiving gestern zudem Impulse von US-Seite ausgeblieben seien, habe es hierzulande gestern nur wenig Bewegung gegeben. Auch gute Konjunkturdaten hätten die Anleger kaum zum Handeln bewegen können. Die 10-jährige Bundrendite habe um einen Basispunkt auf 0,35% nachgegeben, während 2-jährige Bunds in vergleichbarem Ausmaß höher mit -0,69% rentiert hätten. Im 5-jährigen Laufzeitenbereich habe die Rendite bei -0,33% verharrt. (24.11.2017/alc/a/a)

