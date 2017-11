München (ots) -



Sendetermin: Sonntag, 26. November 2017, um 18:00 Uhr bei RTL II



GRIP feiert Geburtstag! Zum großen Jubiläum wird ein VW T2 restauriert und komplett umgestylt.



"GRIP - Das Motormagazin" wird 10! So ein runder Geburtstag verdient natürlich ein besonderes Auto: Und was könnte zu so viel TV-Kult besser passen als ein kultiges Fahrzeug? In der letzten Woche hat GRIP-Gebrauchtwagenexperte Det Müller einen T2-Bulli mit guter Substanz gefunden, und zwar einen seltenen Deluxe, Baujahr 1972. Auf dieser Basis erschafft das GRIP-Team einen Bulli der Superlative: In der GRIP-Garage in Berlin entsteht aus dem angejahrten T2 ein schicker Edel-Bus im Gesamtwert von 40.000 Euro. Und das Beste: Am Ende kann sich ein GRIP-Zuschauer den einzigartigen Jubiläums-Bulli in die eigene Garage stellen! Doch bis es soweit ist, gibt es noch viel zu tun. Zunächst wird der VW komplett zerlegt. Blecharbeiten stehen an und der Innenraum erhält einen neuen Look. Das alles unter tatkräftiger Anleitung und mit Unterstützung der GRIP-Moderatoren. Aber die Zeit drängt, denn den Beteiligten bleiben nur wenige Wochen, bis der Jubiläums-T2 in neuem Lack und Leder erstrahlen soll.



Kultige Sportcoupés mit ordentlich Power für möglichst wenig Geld? Gebrauchtwagenexperte Det Müller stellt seine Favoriten in drei Preissegmenten vor. In der Kategorie V4 für um die 10.000 Euro hat er einen Wolfsburger Volkssportler, den Scirocco, aufgetan. V6 um die 25.000 ist ein seltener Samurai, der Nissan 370Z Roadster, zu haben. Und in der V8 Kategorie um die 50.000 Euro hat er den englischen Sportler, den Aston Martin Vantage, gefunden.



Micha Vogt hat seit vielen Jahren einen Traum: Er möchte einmal in seinem Leben die berühmte Rennstrecke auf dem Salzsee in Bonneville fahren. Dieses Jahr geht der Wunsch in Erfüllung. Harry Samarin, ein über 70-jähriger Bonneville-Veteran, leiht Micha seinen Wagen, einen 62er-Mercury mit einem aufgemotzten Ford-Motor. Ob Micha mit dem auch gewinnen kann?



Er ist skurril und außergewöhnlich - und er macht richtig viel Spaß: der SAM Criog. Matthias Malmedie testet das "Spaßmobil", das als Alleskönner gilt, auf der Rennstrecke, der Straße und Offroad.



Über "GRIP - Das Motormagazin":



Seit zehn Jahren und in über 400 Sendungen bietet "GRIP - Das Motormagazin" seinen Zuschauern sonntags um 18:00 Uhr bei RTL II kompetenten Motorjournalismus vereint mit Tests der Superlative. Mit viel Humor, einem hochwertigen Look und außergewöhnlichen Themen verbindet "GRIP - Das Motormagazin" Unterhaltung rund um die Motorwelt mit Service für den Verbraucher. Moderator Matthias Malmedie und sein Team zeigen jede Woche die heißesten Auto-Trends, wagen rasante Versuche und geben kompetente Tipps.



