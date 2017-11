Die harsche und teils völlig verfehlte Kritik an der FDP wegen ihres Ausstiegs aus den Jamaika-Sondierungen geht am Kern der Probleme vorbei. Der liegt woanders. Die Pöbelei muss dringend aufhören.

Die hämischen Kommentare über eine Partei, die - kaum zurück im Bundestag - sofort jede Kröte schluckt, um wieder an Ministerposten zu kommen, waren vermutlich schon verfasst, als die FDP die Sondierungsgespräche mit CDU, CSU und Grünen beendete. Es kam dann anders. Schnell wurde umgeschwenkt - und stattdessen über staatspolitische Verantwortung und Leichtmatrosen schwadroniert.

Es gab viele kritische Kommentare und wütende Stellungnahmen in der Politik und den Medien. Besonders lautstark und prononciert hat sich der Grüne Reinhard Bütikofer echauffiert, der am Wochenanfang die FDP gleich in die Nähe der so genannten Alternative für Deutschland (AfD) rückte. Man hatte ihn fast vergessen, da kam ihm der "schmähliche Verrat" der FDP wohl gerade recht. Durch konstruktive und dynamische Beiträge als Abgeordneter im Europaparlament ist er zuletzt jedenfalls nicht aufgefallen. Auch sein wortgewaltiger und offenbar von Wut getriebener Beitrag zum Scheitern der Sondierungsgespräche ist kein Höhepunkt der Politikgeschichte.

Es ist das eine, sich über ein Scheitern der Verhandlungen zu ärgern. Aus Sicht der Grünen war die Summe an Kompromissen in den Sondierungsgesprächen offenbar angemessen und befriedigend. Man glaubte wohl, eigenen Positionen gut zum Durchbruch verholfen zu haben - da ist es legitim, enttäuscht und unzufrieden zu sein.

Es ist aber etwas anderes, die andere Seite mit Neonazis und Rassisten in Verbindung zu bringen. Das ist nicht nur ehrenrührig, weil falsch, sondern als Mittel der politischen Auseinandersetzung populistisch und niveaulos. Die Aussage disqualifiziert Herrn Bütikofer moralisch, politisch und intellektuell - er sollte sie schnellstens zurückziehen.

Denn es ist natürlich legitim, ...

