Die Mikronährstoffe kommen besonders in Regionen mit schlechter Bodenqualität zum Einsatz. Da die Nachfrage nach solchen Nährstoffen derzeit wächst, investiert Akzo Nobel mehr als 10 Mio. Euro in den Ausbau des Standorts. Das Bauprojekt soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 abgeschlossen sein. Wichtigstes Produkt des Werkes sind Eisenchelate, deren Produktionskapazität der Konzern besonders steigern will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...