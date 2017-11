Unterföhring (ots) -



24. November 2017: "Mit einer herausragenden Felicitas Woll gerät die Bestselleradaption [...] zum fesselnden Psycho-Whodunnit", lobt die teleschau den SAT.1-Thriller "Das Nebelhaus". "Claudia Gardes erster Ausflug ins Privatfernsehen ist ein sehenswerter Thriller um einen neu aufgerollten Mordfall", hebt die Blickpunkt: Film die Leistung der Regisseurin hervor. Einigkeit herrscht auch bei den Programmzeitschriften: "Event-Movie mit Gruselhaus-Atmosphäre" (TV Digital), "Düster, spannend und sehr stimmungsvoll" (TV Movie), "Unterschwellige Spannung und ein Hauch von Grusel" (TV Direkt) sind nur drei weitere Kritikerstimmen zum neuen SAT.1-Thriller mit Felicitas Woll in der Hauptrolle.



In der SAT.1-Romanverfilmung "Das Nebelhaus" weckt ein zwei Jahre zurückliegender Amoklauf das Interesse der Journalistin Doro Kagel (Felicitas Woll). War es wirklich Doros frühere Schulkameradin Leonie (Jasmin Schwiers), die drei Menschen auf dem Gewissen hat und zuletzt die Waffe gegen sich selbst richtete? Am Ort des Geschehens, dem leerstehenden "Nebelhaus" begibt sich Doro auf Spurensuche und setzt dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel ... "Die Geschichte um 'Das Nebelhaus' ist mysteriös und lange nicht klar. Der Zuschauer erlebt mit Doro die Ereignisse von vor zwei Jahren hautnah mit und kommt den verschiedenen Figuren sehr nah", verspricht Felicitas Woll einen hochspannenden Thriller. Wie der Titel schon sagt, ist das sogenannte "Nebelhaus" Dreh- und Angelpunkt der Geschichte: "Das Haus hat eine moderne und eine alte Seite. Mit dem Nebel hatte es schon etwas sehr Geisterhaftes", erinnert sich Felicitas Woll, die persönlich die Einsamkeit schätzt: "Ich bin gerne allein, in der Stille oder in einer mystischen Umgebung. Ich habe das Gefühl, dass man dem Leben dann anders zuhört, als wenn man durch Geräusche und all das, was um einen herum passiert, wenn man in der Stadt ist, abgelenkt ist." Denselben Standpunkt teilt Schauspielkollegin Nadeshda Brennicke, die, wie ihre Rolle "Vev" in "Das Nebelhaus", privat in einem abgelegenen Haus lebt: "Ich bin da nicht so ängstlich. Ich mag Natur und Einsamkeit. Mich stört das nicht." Die Kölnerin Jasmin Schwiers hingegen kann die Ansichten ihrer beiden Kolleginnen nicht ohne Einschränkungen teilen: "Tagsüber, bei Sonnenschein, ist ein bisschen Abgeschiedenheit und Privatsphäre ja superschön, aber abends, wenn der Nebel aufzieht ... Ich hätte wahrscheinlich in jedem Raum Licht und den Fernseher laufen."



Neben Felicitas Woll, Jasmin Schwiers und Nadeshda Brennicke spielen Lucas Prisor, Matthias Weidenhöfer, Oona von Maydell und Hyun Wanner die Hauptrollen in "Das Nebelhaus". Regie bei der Produktion von Wiedemann & Berg Television führte Claudia Garde, das Drehbuch schrieben Sven Poser und Britta Stöckle. Die redaktionelle Verantwortung bei SAT.1 liegt bei Birgit Brandes. SAT.1 zeigt "Das Nebelhaus" am 28. November 2017, um 20:15 Uhr. Alle Informationen sowie Interviews mit den Darstellern finden Sie unter http://presse.sat1.de/DasNebelhaus. Spannend bleibt es auch im weiteren Verlauf des Abends: In der Dokumentation "Spurlos - Wenn Menschen plötzlich verschwinden" (22:20 Uhr) behandelt Bestsellerautor Sebastian Fitzek drei rätselhafte Vermisstenfälle.



