EnvisionTEC, ein weltweit führender Hersteller von 3D-Druckern und 3D-Druck-Materialien, gibt heute den Auftakt für das Weihnachtsgeschäft mit der Einführung von Aria, einer neuen Generation von Desktop-3D-Druckern für den Einstiegsbereich, die eine zuverlässige Premium-Performance bietet.

Priced at $6,999, Aria delivers best-in-class surface finish and accuracy. Built on EnvisionTEC's long-trusted Micro platform for professional 3D printer users, Aria features high-quality components and patented firmware and software that consistently delivers exceptional results. (Graphic: Business Wire)