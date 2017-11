Es ist wieder soweit, nächsten Freitag ist "Black Friday", der umsatzstärkste Tag im US-Einzelhandel, der auf Thanksgiving folgt und für viele US-Arbeitnehmenr, einer der seltenen Feiertage ist, der ihnen von den Sklaventreibern gewährt wird.Was kann es an einem solchen Freitag schöneres geben, als sich mit gleichgesinnten Schnäppchenjägern um die besten Aktionen zu prügeln?Am besagten Black Friday setzen Einzelhändler mehr als 1,7 Mrd. US$ um. Doch immer weniger Verbraucher sehen darin einen Sinn und so setzen sich in den letzten Jahren mehr und mehr Online-Aktionen durch, die den Umsatz am Black-Friday langsam aber sicher ein- und auch in Kürze überholen dürfte.Der sogenannte Amazon Effekt ist spätestens seit diesem Jahr in aller Munde. Darunter ist die Übernahme immer größerer Märkte durch den Online-Riesen Amazon zu verstehen.Die Amazon-Aktie konnte in diesem Jahr über 50% steigen, während traditionsreiche Kaufhauskette...

