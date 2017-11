Paris - Die internationale Fondsgesellschaft Comgest ist bei den diesjährigen Scope Investment Awards in Berlin wieder mehrfach ausgezeichnet worden, so Comgest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Neben der Prämierung als Sieger in der Kategorie "Bester Asset Manager Aktienfonds", über die sich Comgest nun zum vierten Mal in Folge freuen kann, wurde die Gesellschaft zum zweiten Mal für den Comgest Growth Europe Opportunities (ISIN IE00B4ZJ4188/ WKN A0YAJD) als bester Fonds in der Kategorie "Aktien Europa" geehrt.

