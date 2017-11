Wiesbaden - Der Sarasin FairInvest Universal Fonds (ISIN DE0005317127/ WKN 531712, Anteilklasse I; ISIN DE000A0LBSY5/ WKN A0LBSY, Anteilklasse I plus) ist ein defensiv ausgerichteter Fonds, der in Aktien und Renten investiert, so die Experten der TELOS GmbH.Das Anlageuniversum umfasse europäische Aktien und in Euro denominierte Investment-Grade Anleihen, die ein attraktives Nachhaltigkeits-Rating in der "J. Safra Sarasin Sustainability Matrix" vorweisen könnten und über eine ausreichende Liquidität verfügen würden. Die Aktienanlage erfolge ausschließlich in Unternehmen, welche ökoeffizient, wirtschaftlich und sozialverantwortlich handeln würden. Die Aktienquote bewege sich zwischen 20% und 30% des Fondsvolumens und befinde sich aktuell im mittleren Bereich.

Den vollständigen Artikel lesen ...