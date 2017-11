Europäische Aktienmärkte eröffnen schwach trotz besserer Stimmung in Asien DAX® (DE30 in der xStation) schwebt über lokaler Unterstützung Volkswagen (VOW.DE) und RWE (RWE.DE) legen bei Eröffnung in Frankfurt zu

Zusammenfassung:Der letzte Handelstag dieser Woche begann mit leichten Gewinnen an den europäischen Aktienmärkten, allerdings konnten diese nicht lange gehalten werden. Erwähnenswert ist die starke Performance der asiatischen Indizes zum Handelsschluss - vor allem der Aktienmarkt in China konnte die gestrige Verluste wieder ausgleichen. Wenn wir einen Blick auf Europa werfen, scheint es so, als könnten die Koalitionsgespräche mit der SPD womöglich wieder aufgenommen werden. Außerdem haben wir heute Morgen neue Zahlen vom ifo-Geschäftsklimaindex erhalten. Zu guter Letzt ist "Black Friday" in den USA - Verkaufsberichte könnten daher die Stimmung an der Wall Street lenken, allerdings wird die Börse heute früher geschlossen.

In dieser Woche war die Trendrichtung beim DE30 nicht so wirklich klar, da dieser sich innerhalb einer relativ engen Bandbreite bewegte. Quelle: xStation 5 Wenn wir uns den DE30 im Wochenchart ansehen, ist zu erkennen, dass es dem deutschen Index nach einem erneuten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...