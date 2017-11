Das Specialty-Pharma-Unternehmen PAION AG (ISIN: DE000A0B65S3) gibt heute bekannt, dass PAION von seinem südkoreanischen Remimazolam-Lizenzpartner Hana Pharm über den geplanten Start dessen erster Phase-III-Studie in der Allgemeinanästhesie im Jahr 2018 und daran anschließende geplante Einreichung eines Zulassungsantrags für Remimazolam in Südkorea ebenfalls im Jahr 2018 informiert worden ist. Das Ministerium für Lebensmittel und Arzneimittelsicherheit (MFDS) in Südkorea genehmigte den Investigational-New-Drug-(IND)-Antrag am ...

