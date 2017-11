Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen ist trotz des Hickhacks um die Regierungsbildung so gut wie niemals zuvor. Der ifo-Geschäftsklimaindex stieg im November auf ein neues Rekordhoch von 117,5 Punkten. Auch aus dem Bauhauptgewerbe kamen am Morgen hervorragende Daten. Daraufhin kletterte der DAX wieder über die Marke von 13.000 Zählern. Bayer hat bei einem Medikamententest die angepeilten Ziele verfehlt. Osram profitiert von einer Analystenempfehlung. Holger Scholze berichtet.