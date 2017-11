Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt hat sich in der ablaufenden Woche fortgesetzt, so wie an dieser Stelle erwartet. Der DAX pendelt seit einigen Tagen um die 13.000er Marke, die sich als zentrale Anlaufmarke etabliert hat. Ein unmittelbares Ende der Konsolidierung ist noch nicht in Sicht. Da erst einmal fast alle Indikatoren zur Seite zeigen, ist auch noch nicht zu sagen, ob der Markt in der nächsten Bewegung bereits nach oben oder noch einmal nach unten angreift.

Möglicherweise gibt es einen letzten Ausschüttler unter das letzte Tief bei knapp 12.850 Punkten, der dann aber auch die Konsolidierung abschließen würde. Denn diese macht einen weit fortgeschrittenen Eindruck. Die Sorgenkinder der vergangenen Wochen wie Fresenius zeigen mittlerweile überverkaufte Strukturen und nähern sich Unterstützungen. Auf der anderen Seite haben die für den deutschen Markt wichtigen Autotitel die Konsolidierung bisher völlig unbeschadet überstanden. Auch diese Konsolidierung wird die Hausse wohl nicht brechen. Stattdessen könnte sie schon bald in eine Jahresendrally münden.

Deren Ziel läge dann erst einmal beim bisherigen Jahreshoch von 13.526 Punkten. Die Aufwärtsdynamik in der nächsten Hausse-Welle dürfte weniger stark ausfallen als in der letzten Rally-Runde. Für einen nachlassenden Schwung spricht vor allem der Dollar, der entgegen vielen Erwartungen schon wieder nachgibt. Weiter steigende Euro-Kurse sollten deshalb nicht überraschen. Sie könnten dafür sorgen, dass die Aktienkurse im kommenden Jahr langsamer steigen als in den vergangenen zwölf Monaten.

Währungseinfluss wird überschätzt

Allerdings wird der Effekt auf die Gewinnschätzungen wohl überschätzt. "Einen stärkeren Effekt gibt es nur bei Einzelunternehmen wie Bayer oder MTU", sagt Heino Ruland von Ruland Research. Bei den meisten Unternehmen sei der Währungseinfluss aber vernachlässigbar, sie seien gehedgt, entweder in der Währung oder über Produktionsstandorte in den Absatzmärkten.

Die Commerzbank meint, die Hausse werde nicht beerdigt, auch wenn die Unternehmensgewinne nur um 4 bis 6 Prozent steigen sollten als um die im Konsens erwarteten 10 Prozent. "Unserer Meinung nach ist es zu früh, ein Ende des Bullenmarkts auszurufen", sagt Commerzbank-Marktstratege Andreas Hürkamp.

Für eine Wiederaufnahme der Hausse spricht die boomende Konjunktur mit den günstigen Aussichten für die Unternehmensgewinne. Angesichts von Zinsen weiterhin nahe Null und einer Gewinnsteigerung von 10 Prozent erscheint das DAX-Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 13,5 auf Basis der 2018er Gewinnschätzungen günstig. Die Dividendenrendite liegt bei knapp 3 Prozent. Damit dürfte spätestens im Februar und im März ein Run auf dividendenstarke Aktien einsetzen, der die Hausse dann weiter nähren sollte.

FDP-Schritt stützt Eurozone

Auch die politische Unsicherheit in Deutschland hat ihre zwei Seiten. Das Ausscheiden der FDP aus den Jamaika-Verhandlungen könnte den Weg für eine Vertiefung der Eurozone leichter machen, ganz im Sinne von Emmanuel Macron. Von einer Großen Koalition oder auch einer SPD-gestützten CDU/CSU-Minderheitsregierung hätte der französische Präsident wohl kaum Widerstand für seine Pläne zu erwarten. Die Gewinner wären die Peripherieanleihen und damit auch die dortigen Aktienmärkte, wobei Stabilität in der Peripherie auch dem DAX nicht schaden wird.

Am Dienstag werden Zahlen zum Geldmengenwachstum und zur Kreditvergabe in der Eurozone veröffentlicht, am Mittwoch Daten zur deutschen Verbraucherpreisentwicklung und am Donnerstag der Einkaufsmanagerindex aus Chicago. Am Freitag folgt der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Bei den Unternehmen stehen in der kommenden Woche die Societe Generale und Unilever mit Investorenveranstaltungen im Blick. Seine Quartalszahlen legt der SDAX-Neuling Aroundtown vor.

